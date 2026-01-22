Autoliquidazione Inail 2025/2026, vademecum per i datori di lavoro

Le novità e i tempi dell'autoliquidazione 2026

L'INAIL, con la propria guida sull'autoliquidazione del 19 dicembre 2025 (aggiornata l'8 gennaio 2026) e relative istruzioni operative n. 11245 pubblicate il successivo 22 dicembre, ha comunicato le scadenze per l'autoliquidazione dei premi anno 2025/2026. Il 16 febbraio 2026 scade il termine per l'autoliquidazione dei premi assicurativi e degli eventuali contributi associativi (regolazione anno precedente – 2025 e rata anno corrente – 2026) e il 2 marzo (in quanto il 28 febbraio cade di sabato) ...