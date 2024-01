Autoliquidazione, interessi per le rate

Con istruzione operativa del 9 gennaio l’Inail ha comunicato il tasso d’interesso annuo per il 2023, pari al 3,76%, pubblicato dal Mef e da applicare nei pagamenti in quattro rate del premio di autoliquidazione 2023-2024. Sulla base di questo tasso, sono stati definiti i coefficienti da moltiplicare per la seconda (0,00927123), terza (0,01874849) e quarta rata (0,02822575) dei premi, in scadenza rispettivamente il 16 maggio, il 20 agosto e il 18 novembre 2024.

