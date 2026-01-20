ApprofondimentoRapporti di lavoro

Autotrasporto, ancora un rinvio per l'aggiornamento delle sanzioni

di Claudio Infriccioli e Francesco Paesani

N. 3

Guida al Lavoro

Fino al 31 dicembre 2026 le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada e dalle altre norme ad esso collegate resteranno congelate all'ultimo adeguamento

Il Decreto legge 31 dicembre 2025, n. 200 (cd. "Decreto mille proroghe"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 302 del 31 dicembre 2025, ha prorogato a tutto il 2026 la sospensione dell'aggiornamento delle sanzioni previste dal Codice della Strada, già introdotta dall'articolo 1, comma 497, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cd. "Legge di Bilancio 2023") per il biennio 2023-2024, e prorogata a tutto il 2025 dal Decreto legge ("mille proroghe") 27 ...

Argomenti

I punti chiave

  1. L’ulteriore sospensione
  2. Le disposizioni interessate dalla sospensione degli adeguamenti
  3. Le disposizioni sanzionatorie del Codice della Strada
  4. Il regime sanzionatorio

