Autotrasporto, i chiarimenti dell'Ispettorato sulla quantificazione delle sanzioni

di Claudio Infriccioli e Francesco Paesani

L'Ispettorato nazionale del lavoro fornisce importanti chiarimenti interpretativi al proprio personale ispettivo, per la quantificazione delle sanzioni in materia di cronotachigrafo e organizzazione del lavoro del personale viaggiante

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 10252 del 3 dicembre 2025, affronta e risolve due rilevanti questioni applicative relative alla quantificazione delle sanzioni nel settore dell'autotrasporto.

La prima, più risalente, riguarda l'importo sanzionatorio previsto dall'art. 19 della legge n. 727/1978﻿[1], relativo ad una serie di violazioni...

  Quantificazione sanzione ex art. 19 della Legge n. 727/1978
  Determinazione sanzione ex art. 174, comma 14, Codice della Strada

