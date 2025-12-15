Autotrasporto, i chiarimenti dell'Ispettorato sulla quantificazione delle sanzioni

[4] La tecnica legislativa del rinvio si caratterizza, nell'ordinamento giuridico italiano, per la presenza di una disposizione che non procede alla diretta determinazione della disciplina dei rapporti giuridici, ma li rimette ad altre fonti o disposizioni. In questo ambito, si distinguono, appunto due tecniche normative di rinvio. Da una parte, il cd. rinvio materiale o statico che è, sostanzialmente, un rinvio alla disposizione, in quanto comporta una sorta di incorporazione della disposizione oggetto del rinvio in quella rinviante e viene qualificato statico proprio per evidenziare che le vicende della disposizione oggetto di rinvio non si riflettono sul rinvio stesso. Dall'altra parte, il cd. rinvio formale o dinamico che è, invece, un rinvio alla fonte, e che ha l'effetto di dare rilevanza a tutte le norme che la fonte, di volta in volta, è in grado di produrre e quindi a tutte le modifiche che queste subiscono.