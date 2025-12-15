Autotrasporto, i chiarimenti dell'Ispettorato sulla quantificazione delle sanzioni

L'Ispettorato nazionale del lavoro fornisce importanti chiarimenti interpretativi al proprio personale ispettivo, per la quantificazione delle sanzioni in materia di cronotachigrafo e organizzazione del lavoro del personale viaggiante
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 10252 del 3 dicembre 2025, affronta e risolve due rilevanti questioni applicative relative alla quantificazione delle sanzioni nel settore dell'autotrasporto.
La prima, più risalente, riguarda l'importo sanzionatorio previsto dall'art. 19 della legge n. 727/1978[1], relativo ad una serie di violazioni...