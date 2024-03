Autotrasporto: deroghe temporanee per tempi di guida e periodi di riposo

[1] Già in passato era successo che il Governo spagnolo avesse richiesto deroghe temporanee al Reg. (CE) n. 561/2006. Dal 15 dicembre 2020 al 23 febbraio 2021, a causa della situazione di disagio dovuta alla Brexit e alla variante inglese del Covid-19, il Ministro dei Trasporti spagnolo aveva adottato delle deroghe temporanee al Regolamento 561/2006 per tutti i conducenti di mezzi pesanti impegnati nei traffici tra Gran Bretagna e Spagna. In particolare, le deroghe ai tempi di guida e di riposo adottate avevano riguardato: l’estensione del periodo di guida giornaliero da 9 a 11 ore; l’estensione del periodo di guida massima nelle due settimane da 90 a 96 ore; il posticipo dell’inizio di un nuovo riposo settimanale dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale; e il posticipo del periodo di riposo settimanale oltre sei periodi di 24 ore.

[3] Le sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di guida da parte del conducente (ad eccezione delle sanzioni per il mancato rispetto del periodo di guida bisettimanale), così come le sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di riposo da parte del conducente, sono articolate per scaglioni crescenti, in base alla gravità dell’infrazione stessa, fino al 10%, dal 10% al 20%, oltre il 20%.