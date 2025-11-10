Badge di cantiere esteso e stretta sulla patente a crediti

Badge di cantiere più esteso e rafforzamento dei controlli sulla patente a crediti. Sono questi due punti cardine del decreto legge 159/2025, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 254 del 31 ottobre, per contrastare la piaga degli infortuni sui luoghi di lavoro. Il provvedimento contiene alcune misure di concreta applicazione – in particolare nei cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del Dlgs 81/2008 - e una serie di disposizioni programmatiche e organizzative che vanno nella direzione di...

