Nuovo badge di cantiere, Taranto rilascia già l’app per le richieste
In attesa del decreto attuativo che lo farà diventare operativo le Casse Edili si muovono già
L’obbligo di fornire ai dipendenti il nuovo badge di cantiere previsto dal Decreto Sicurezza (Dl 159/2025) diventerà operativo solo dopo l’adozione del relativo decreto attuativo. La precisazione arriva con la legge di conversione 198/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre, che ha chiarito un passaggio interpretativo tutt’altro che marginale: nella formulazione originaria, infatti, il testo sembrava poter imporre l’adempimento decorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore, generando...
