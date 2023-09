Bancari, il contratto alla prova normativa di Cristina Casadei









La parte normativa sarà una vera e propria prova del nove per misurare la compattezza delle banche nel percorso di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei bancari Abi. Il negoziato riparte il 21 settembre, come spiega la lettera ricevuta ieri dai segretari generali di Fabi, Lando Maria Sileoni, First Cisl, Riccardo Colombani, Fisac Cgil, Susy Esposito, Uilca, Fulvio Furlan e Unisin, Emilio Contrasto. All’incontro, a fianco del presidente del Casl (Comitato affari sindacali e del ...