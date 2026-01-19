Bando Regione Toscana per finanziamenti a percorsi formativi nel commercio

In Regione Toscana è aperto il bando per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione di percorsi formativi nel settore del commercio, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 32/2002.

Questa misura si colloca nell’ambito del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi europei e regionali in materia di occupazione, inclusione sociale e rafforzamento delle competenze, con particolare riferimento alle figure professionali...