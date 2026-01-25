Benefici da inserire nei sistemi incentivanti già applicati in azienda

La legge Sbarra offre alle imprese una serie di strumenti che possono contribuire a rafforzare coinvolgimento, trasparenza e qualità delle decisioni. Perché siano efficaci, tuttavia, è necessario integrarli nei processi aziendali con un approccio graduale e coerente con le reali esigenze produttive.

Gli strumenti economico-finanziari rappresentano la leva più immediata. La possibilità di distribuire una quota degli utili o di assegnare azioni ai dipendenti, beneficiando di un regime fiscale agevolato...