Benefici da inserire nei sistemi incentivanti già applicati in azienda
Le agevolazioni su utili e azioni ai lavoratori funzionano quando si basano su indicatori trasparenti e si inseriscono in modo armonico nei sistemi premianti esistenti
La legge Sbarra offre alle imprese una serie di strumenti che possono contribuire a rafforzare coinvolgimento, trasparenza e qualità delle decisioni. Perché siano efficaci, tuttavia, è necessario integrarli nei processi aziendali con un approccio graduale e coerente con le reali esigenze produttive.
Gli strumenti economico-finanziari rappresentano la leva più immediata. La possibilità di distribuire una quota degli utili o di assegnare azioni ai dipendenti, beneficiando di un regime fiscale agevolato...