Bonus mamme da 40 a 60 euro. Nuovo sgravio per assumere madri con almeno tre figli
In attesa dell’esonero contributivo previsto per le lavoratrici madri dipendenti e quelle iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse professionali, dall’articolo 1, comma 219, della legge 207/2024 (Bilancio 2025) la nuova legge 199/2025 (Bilancio 2026) potenzia il bonus mamme introdotto in sua vece dall’articolo 6 del Dl 95/2025.
Non è, questo, l’unico provvedimento in manovra a sostegno della genitorialità: ad esso si accompagnano infatti un nuovo sgravio contributivo...
Correlati
Decreto legge