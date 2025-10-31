Bonus mamme: può essere selettivo ma serve un disegno sistematico complessivo
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità riguardanti le norme in vigore nel 2024
È legittimo prevedere, temporaneamente, agevolazioni contributive solo per le mamme con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tuttavia è opportuno definire un sistema coerente di sostegno alle lavoratrici madri. Così la Corte costituzionale nella sentenza 159/2025, con cui ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti l’esonero contributivo introdotto, per il triennio 2024-26, dall’articolo 1, commi 180-181, della legge 213/2023, in favore delle donne...