Bonus Natale, fruizione riservata a uno solo dei coniugi o conviventi

L’intreccio di norme e circolari che sono intervenute a disciplinare e modificare in corsa le regole del cosiddetto bonus Natale di 100 euro da erogare con la tredicesima mensilità obbligano i datori di lavoro a rifare il punto sulla gestione di questa misura. In primo luogo, ricordiamo che non è cambiata la modalità per poter usufruire del beneficio: infatti, può avvenire solo su richiesta del lavoratore dipendente al proprio datore, con relativa attestazione di possedere i requisiti per averne ...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi