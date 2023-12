Bonus produttività in welfare, doppi vantaggi

Riconfermata per tutto il 2024 l’aliquota super ridotta del 5% per i premi di produttività. L’articolo 1, comma 18, del Ddl Bilancio stabilisce, infatti, che i premi di produttività erogati il prossimo anno sono sottoposti a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 5%, anziché al 10%.

Non si tratta di una vera novità in quanto l’aliquota del 10% era stata ridotta, per la prima volta dalla precedente legge di Bilancio, solo al 2023, e aveva come scopo di ridurre il prelievo...