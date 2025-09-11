Bonus psicologo: due mesi per chiederlo, 270 giorni per utilizzarlo
Importo massimo di 50 euro per seduta che sarà corrisposto direttamente al professionista
La domanda per ottenere il bonus psicologo per l’anno 2025 può essere presentata dal 15 settembre 2025 fino al 14 novembre 2025 tramite il portale web dell’Inps. L’istituto previdenziale, con la circolare 124/2025 dell’11 settembre, fornisce le istruzioni per la presentazione della domanda e la definizione della procedura fino al rimborso della spesa sostenuta, a seguito dell’emanazione del decreto interministeriale attuativo del 10 luglio 2025.
Innanzitutto, l’interessato che intende svolgere sedute...
