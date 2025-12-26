Adempimenti

Buon inizio di 2026 ai lettori: la newsletter torna mercoledì 7 gennaio

Gli aggiornamenti di NT+Lavoro riprenderanno martedì 6 gennaio

Un augurio di buon inizio di 2026 a tutti i lettori.

Gli aggiornamenti di NT+ Lavoro si fermeranno per riprendere nella giornata di martedì 6 gennaio. La newsletter tornerà la mattina di mercoledì 7 gennaio. Nei giorni di pubblicazione del quotidiano l’informazione professionale sarà sempre disponibile sulle pagine di Norme e tributi de «Il Sole 24 Ore» per gli abbonati.

Le notizie in tempo reale potranno essere seguite sul sito del Sole 24 Ore (www.ilsole24ore.com) e su Radio ...

