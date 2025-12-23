Buon Natale
Prossimo aggiornamento il 26 dicembre
Il prossimo aggiornamento di Nt+Lavoro avverrà il 26 dicembre, con invio della newsletter il giorno seguente.
Successivamente il sito non verrà aggiornato fino al 6 gennaio, con conseguente newsletter del 7 gennaio. Da tale data riprenderà l’attività regolare.
Nei giorni di pubblicazione del quotidiano l’informazione professionale sarà sempre disponibile sulle pagine di Norme e tributi de «Il Sole 24 Ore» per gli abbonati.Le notizie in tempo reale potranno essere seguite sul sito del Sole 24 Ore (www...