Buone vacanze ai lettori: la newsletter di Ntplus Lavoro tornerà venerdì 25 agosto









Un augurio di buon Ferragosto e buone vacanze a tutti i lettori. Gli aggiornamenti di Ntplus Lavoro si fermano dal 12 al 23 agosto. Di conseguenza, i lettori non riceveranno la newsletter da lunedì 14 a giovedì 24 agosto.

Dalla mattina di venerdì 25 agosto tornerà la newsletter mentre dalla giornata di giovedì 24 agosto riprenderanno gli aggiornamenti del sito.

L'informazione professionale sarà sempre disponibile sulle pagine di Norme e tributi de «Il Sole 24 Ore» per gli abbonati.

