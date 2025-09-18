Buoni pasto da 8 a 10 euro: benefici netti per lo Stato tra 95 e 110 milioni
Per uno studio TEHA-Edenred i costi della misura sarebbero più che compensati dal gettito Iva per l’aumento dei consumi
Mentre aumenta il pressing della maggioranza per adeguare la soglia di esenzione fiscale dei buoni pasto da 8 a 10 euro, arriva la ricerca TEHA Group-Edenred Italia, che mostra come questo intervento, da inserire in manovra, non solo è fondamentale per sostenere il potere d’acquisto e per rilanciare l’economia, ma è anche vantaggioso per l’Erario. A fronte di un costo per lo Stato (minor gettito) stimato tra 75 e 90 milioni di euro, l’aumento dei consumi si tradurrebbe in un maggior gettito Iva compreso...