Buoni pasto anche ai lavoratori turnisti

Ha diritto al buono pasto anche il personale che presta l'attività lavorativa a turnazione purché il turno superiore alle sei ore
Il buono pasto spetta anche al personale che, per ragioni organizzative, non può accedere al servizio mensa, ma presta comunque un turno superiore alle sei ore?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 17 settembre 2025, n. 2786, ha fornito una risposta chiara, statuendo che il diritto non dipende dalla tipologia di turno, bensì dalla durata giornaliera della prestazione. Una precisazione che rafforza un orientamento giurisprudenziale ormai stabile e che merita attenzione anche in chiave strategica...
