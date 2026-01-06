Buoni pasto elettronici detassati fino a 10 euro
Limite giornaliero del valore imponibile aumentato di 2 euro, mentre resta invariata la soglia di 4 euro per i buoni cartacei
Buoni pasto elettronici agevolati fino a 10 euro dal 1° gennaio 2026. La legge di Bilancio 2026 eleva da 8 a 10 euro il limite giornaliero del valore non imponibile dei buoni digitali - ossia delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica - che i datori di lavoro corrispondono ai propri dipendenti, mentre lascia invariata la soglia di 4 euro per quelli cartacei (articolo 1, comma 14, della legge 199/2025, in modifica dell’articolo 51, comma 2, lettera c, del Tuir).
A seguito della...