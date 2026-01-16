L'esperto rispondeWelfare

Buoni pasto elettronici e somministrazione dei pasti al personale: profili fiscali

di Camilla Fino

La domanda

Nel caso di un ristorante che dà ai dipendenti i pasti regolarmente durante i turni di lavoro, se volesse dare anche i buoni pasto elettronici questi rimangono inquadrati come importo assimilato ad un compenso “in denaro” (RM 26/2010) e pertanto non rientrante nel limite dei 1000/2000 EURO (senza o con figli a carico) non imponibili (fringe benefit)?

Nel caso di un ristorante che somministra abitualmente pasti ai propri dipendenti durante i turni di lavoro, si pone il problema del corretto inquadramento fiscale dell’eventuale attribuzione aggiuntiva di buoni pasto elettronici. Si verifica se tali buoni possano essere ricondotti ai fringe benefit non imponibili entro i limiti annui previsti ovvero se debbano qualificarsi come compensi in denaro, con conseguente esclusione dalle soglie di esenzione.

Premessa

