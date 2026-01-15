Buoni pasto, la legge di bilancio modifica il regime fiscale

Il contributo esamina la disciplina dei buoni pasto quali fringe benefit, analizzandone l'inquadramento giuridico, il regime fiscale e le recenti modifiche normative introdotte dalla legge di bilancio 2026. Particolare attenzione è dedicata alle soglie di esenzione IRPEF, alle modalità alternative di erogazione del servizio di ristorazione e alla natura assistenziale del beneficio. L'analisi giurisprudenziale conferma l'estraneità dei buoni pasto alla retribuzione ordinaria e la loro esclusione dal trattamento economico spettante in caso di ferie e assenze tutelate