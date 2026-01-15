Calderone: «Fondi interprofessionali risorse per il nostro tessuto produttivo»
Per il ministro del Lavoro, con le nuove linee guida è avviato il percorso di valorizzazione di questo patrimonio sociale
«Le Linee Guida sui fondi interprofessionali nascono dalla volontà di guidare il Paese verso una formazione più moderna e qualificata - ci racconta Marina Calderone, ministro del Lavoro, a pochi giorni dal varo del decreto ministeriale con le nuove regole (si veda Sole24Ore di ieri) -. Abbiamo avviato, così, un percorso di valorizzazione di una risorsa sociale, come sono i fondi interprofessionali, che andrà oltre lo stesso provvedimento. La formazione finanziata è un patrimonio per il nostro tessuto...