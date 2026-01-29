Previdenza

Calderone, i potenziali 4.916 esodati saranno tutelati

Sostegno assicurato fino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento

di Giorgio Pogliotti

Sono 4.916 i lavoratori che, avendo firmato in precedenza accordi sull’uscita anticipata, potenzialmente potrebbero essere penalizzati dall’innalzamento dei requisiti pensionistici. La stima è stata fornita ieri nel question time in Aula al Senato dal ministro del Lavoro, Marina Calderone, basandosi sulle proiezioni dell’Inps, che ha assicurato che per questi lavoratori verrà allungato il sostegno fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, sterilizzando così l’effetto provocato dall’aumento...

Gli ultimi contenuti di Previdenza