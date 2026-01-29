Calderone, i potenziali 4.916 esodati saranno tutelati

Sono 4.916 i lavoratori che, avendo firmato in precedenza accordi sull’uscita anticipata, potenzialmente potrebbero essere penalizzati dall’innalzamento dei requisiti pensionistici. La stima è stata fornita ieri nel question time in Aula al Senato dal ministro del Lavoro, Marina Calderone, basandosi sulle proiezioni dell’Inps, che ha assicurato che per questi lavoratori verrà allungato il sostegno fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, sterilizzando così l’effetto provocato dall’aumento...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 2,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi