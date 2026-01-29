Calderone, i potenziali 4.916 esodati saranno tutelati
Sostegno assicurato fino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento
Sono 4.916 i lavoratori che, avendo firmato in precedenza accordi sull’uscita anticipata, potenzialmente potrebbero essere penalizzati dall’innalzamento dei requisiti pensionistici. La stima è stata fornita ieri nel question time in Aula al Senato dal ministro del Lavoro, Marina Calderone, basandosi sulle proiezioni dell’Inps, che ha assicurato che per questi lavoratori verrà allungato il sostegno fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, sterilizzando così l’effetto provocato dall’aumento...