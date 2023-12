Calderone: «Tutela Inail nella scuola va resa strutturale»

«Un bilancio significativo che rappresenta un’inversione di tendenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro». Sono le parole del ministro del Lavoro, Marina Calderone, che, al nostro giornale, commenta le politiche di bilancio Inail per il prossimo anno, con il raddoppio delle risorse a disposizione per rafforzare le misure di prevenzione e gli strumenti a disposizione dei datori di lavoro per ridurre gli infortuni nei luoghi di lavoro.

«Investire in prevenzione è una assoluta priorità», ha aggiunto...