Cambio appalto, il committente può «sostituire» i lavoratori scioperanti
Per il Tribunale di Ferrara non è configurabile un profilo di condotta antisindacale, riscontrabile se rivestisse il ruolo effettivo di datore di lavoro
Il Tribunale di Ferrara, con la sentenza 155 del 2 settembre 2025, ha stabilito che nell’ambito di un cambio appalto, quindi a seguito della disdetta del contratto di appalto, il committente può impiegare propri lavoratori per “sostituire” i lavoratori scioperanti dell’appaltatore, senza che ciò configuri condotta antisindacale in base all’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori.
Si tratta di una pronuncia che, innestandosi su precedenti che avevano tratto conclusioni differenti, apre a una discussione...