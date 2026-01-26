Contenzioso

Cambio d’appalto, il subentrante paga anche il Tfr maturato in precedenza

Se non riesce a dimostrare una discontinuità gestionale al fine di escludere che si sia verificato un trasferimento d’azienda

di Marina Olgiati

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza 4260/2026 del 12 gennaio, ha confermato la decisione di primo grado, che ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da una società subentrante in un contratto di appalto di servizi di pulizia, condannandola a pagare il trattamento di fine rapporto maturato da una lavoratrice anche per i periodi di lavoro alle dipendenze delle precedenti società appaltatrici.

La lavoratrice, impiegata in via continuativa in un appalto di servizi di pulizia ...

