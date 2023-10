Cassa commercialisti, sale l’aliquota di computo con contributi dal 22% di Mauro Pizzin

Più alte le pensioni a inabili e superstiti. In arrivo anche il contributo di paternità









Incremento dell’aliquota di computo con aliquote di finanziamento pari o superiori al 22%, aumento delle pensioni minime di inabilità e indirette, introduzione del contributo di paternità. Sono tre le novità previste per i suoi iscritti dalla Cassa dottori commercialisti, dopo il via libera di Lavoro e Mef a un pacchetto di delibere di modifica del Regolamento unitario dell’ente.

Secondo Stefano Distilli, presidente Cnpadc, «l’approvazione di queste delibere rappresenta un ulteriore tassello nell’ottica di una maggiore equità intergenerazionale e del rafforzamento delle politiche di welfare».

Il pacchetto di riforme prevede due misure in materia di pensioni e un nuovo intervento assistenziale.

Partendo dall’aliquota di computo, la misura prevede che, versando un’aliquota pari o superiore al 22%, all’iscritto sarà riconosciuto un 5% in più di contributo fino ad arrivare al 27 per cento. L’aumento sarà applicato già dai versamenti relativi al Pce 2023 con lo scopo di aumentare l’adeguatezza della futura pensione, stimolando gli iscritti a versare importi sempre maggiori di contributi soggettivi e consolidando il positivo trend di graduale crescita dell’aliquota media di contribuzione.

Nel rispetto del principio di equità intergenerazionale, la premialità è riconosciuta in misura piena a coloro che non possono far valere periodi di iscrizione antecedenti alla riforma del 2004, mentre è riproporzionata per coloro che vantano periodi contributivi nel sistema reddituale.

Per rafforzare la tutela e il sostegno agli inabili e i familiari superstiti dei dottori commercialisti, la Cassa ha poi deciso di incrementare dal 1° settembre 2023 la misura minima dei trattamenti pensionistici di inabilità e la base di calcolo delle pensioni indirette, incrementando la misura minima dall’attuale 70% al 100% dell’importo minimo di pensione (da 10.127 a 14.468 euro lordi).

Sul fronte assistenziale, con il contributo di paternità viene introdotto un ulteriore strumento per sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione tra vita familiare e professionale. La misura prevede l’erogazione di un contributo pari al 5% del reddito netto professionale dichiarato nell’anno precedente l’evento, con un minimo di mille e fino a un massimo di duemila euro per la nascita di un figlio, adozione, affidamento preadottivo o temporaneo di minore. Il servizio online per consentire di inoltrare la domanda alla Cassa sarà attivato nel corso di questo ottobre.

Si segnala, infine, che è stata approvata anche la delibera per l’individuazione del tasso annuo di capitalizzazione che permette di rivalutare il montante maturato al 31 dicembre 2022 e che è pari a +1,6490 per cento.