Casse di previdenza: saldo di 4,4 miliardi tra contributi e prestazioni

Per le casse di previdenza dei professionisti il saldo tra contributi incassati e prestazioni erogate nel 2024 segna un avanzo di 4,4 miliardi di euro (3,7 miliardi nel 2023). Su una platea di 1,7 milioni di iscritti e 533mila pensionati, a fronte di 14,2miliardi di contributi incassati (12,7 nel 2023), le prestazioni ammontano a 9,8 miliardi (9 nel 2023). Nel decennio trascorso emerge un aumento tendenziale sia dei contributi incassati (4,3% su base annua) che delle prestazioni erogate (5% su base...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi