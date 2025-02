Ccnl Agenzie di somministrazione di lavoro

Le parti sociali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro

Il 3 febbraio 2025 tra Assolavoro e Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uiltemp è stata stipulata l'ipotesi di rinnovo del Ccnl per i lavoratori in somministrazione delle Agenzie per il Lavoro (Apl).

In stessa data è stato altresì sottoscritto, tra le medesime Parti firmatarie, l'accordo sindacale in materia di Fondo di solidarietà Bilaterale per la somministrazione di lavoro.

Accordo sindacale: fondo di solidarietà bilaterale

Viene determinata la nuova aliquota contributiva per il finanziamento del fondo di solidarietà bilaterale che è dovuta al netto della ...