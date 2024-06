Ccnl Agricoltura (impiegati)

Il rinnovo del Ccnl Agricoltura quadri e impiegati rappresenta un passo importante per dare risposte ai circa 22.000 tra quadri ed impiegati agricoli, che lavorano presso più di 8.000 imprese agricole, a cui è stata garantita la necessaria copertura contrattuale in termini di recupero del potere d’acquisto, relativamente al biennio 2022/2023, ma anche importanti nuovi strumenti di protezione e welfare sociale.

Il 18 giugno in tarda notte, come da consuetudine, ma con quasi un mese di anticipo rispetto al precedente, è stato sottoscritto il verbale di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per i quadri e impiegati agricoli scaduto il 31 dicembre 2023.

Il rinnovo siglato da tutte le organizzazioni datoriali e di rappresentanza sindacale del mondo agricolo si contraddistingue in termini di contenuti in una riconferma e rafforzamento del sistema di welfare contrattuale con un grande impegno...