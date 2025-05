Ccnl Assicurazioni in gestione libera, effetti del rinnovo dal 1° maggio 2025

Nuovi minimi retributivi in busta paga dal 1° maggio 2025

In data 5 marzo 2025, SNA (Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione) insieme a Fesica Confsal e Confsal Fisals hanno formalizzato l'accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle Agenzie di assicurazione in gestione libera, scaduto per la parte normativa ed economica il 1° aprile 2023. L'accordo di rinnovo provvede a rilanciare la parte economica del contratto collettivo prevedendo l'incremento dei minimi tabellari a decorrere dalla mensilità ...