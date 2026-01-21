Ccnl Autorimesse e noleggio automezzi - La scheda di sintesi

Sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, locazione automezzi, noleggio motoscafi, servizi di supporto all'autonoleggio, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, ai servizi di noleggio autoambulanza con conducente. Previste novità per: minimi, una tantum, indennità, vitto e alloggio e contratto a tempo determinato