Ccnl Calzaturieri (industria)

Le parti sociali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl per i lavoratori addetti all'industria delle calzature

In data 17 luglio 2024, tra Assocalzaturifici, Filctem/Cgil, Femca/Cisl, e Uiltec/Uil è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i lavoratori addetti all'industria delle calzature.

Decorrenza e durata

Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2024 e avrà scadenza il 31 dicembre 2026 sia per la parte economica che per la parte normativa. I singoli istituti modificati o introdotti dal presente accordo avranno efficacia dal 1° agosto 2024, ove non sia indicata una diversa decorrenza.

Contratto a termine

L'articolo...