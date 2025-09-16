Ccnl Centri elaborazione dati - Retribuzione lorda, netta e costo del lavoro

A seguito degli incrementi retributivi stabiliti, con decorrenza 1° settembre 2025, dall'accordo di rinnovo 28 luglio 2025, riportiamo la retribuzione contrattuale lorda, l'ammontare netto al dipendente e il costo per il datore di lavoro.
I dati utilizzati per la determinazione dei predetti valori sono i seguenti:
a) Retribuzione lorda
- Minimi retributivi conglobati e indennità funzione quadro;
- numero mensilità considerate: 14;
- festività retribuite: 4 novembre;
- assenteismo: 2% malattia, 1,5 % maternità e 0,5% permessi (diversi da quelli contrattualmente previsti per la riduzione d'orario).
b) Retribuzione netta
- trattenute previdenziali: 9,76% (aliquota aziende commerciali fino a 50 dipendenti) più 1% sulle retribuzioni...