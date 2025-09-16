ApprofondimentoContrattazione

Ccnl Centri elaborazione dati - Retribuzione lorda, netta e costo del lavoro

N. 35

Guida al Lavoro

A seguito degli incrementi retributivi stabiliti, con decorrenza 1° settembre 2025, dall'accordo di rinnovo 28 luglio 2025, riportiamo la retribuzione contrattuale lorda, l'ammontare netto al dipendente e il costo per il datore di lavoro.

I dati utilizzati per la determinazione dei predetti valori sono i seguenti:

a) Retribuzione lorda 

- Minimi retributivi conglobati e indennità funzione quadro;

- numero mensilità considerate: 14;

- festività retribuite: 4 novembre;

- assenteismo: 2% malattia, 1,5 % maternità e 0,5% permessi (diversi da quelli contrattualmente previsti per la riduzione d'orario).

b) Retribuzione netta

- trattenute previdenziali: 9,76% (aliquota aziende commerciali fino a 50 dipendenti) più 1% sulle retribuzioni...

