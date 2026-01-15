Ccnl Compagnie aeree straniere Fairo - La scheda di sintesi

Rinnovato il Ccnl per i i quadri, impiegati e operai dipendenti delle compagnie aeree straniere operanti in Italia ed affiliate alla Fairo. Previste novità per: minimi, una tantum, elemento distinto aziendale, straordinari, indennità, vitto e alloggio, permessi, infortunio, congedo matrimoniale, aspettative, prova, preavviso, formazione, contratto a tempo determinato, lavoro agile, polizze infortuni, previdenza integrativa e assistenza sanitaria