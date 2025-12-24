Ccnl Dirigenti commercio - La scheda di sintesi

Sottoscritta l'ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi. Previste novità per: minimi, malattia, assunzioni agevolate, contratto a tempo determinato, previdenza integrativa, polizze infortuni e politiche attive.
Con accordo integrativo sono state chiarite le agevolazioni contributive sui fondi previdenziali per nuove assunzioni o nomine di dirigenti.
Dirigenti commercio, aumenti salariali e investimento in welfare
di Potito di Nunzio