Ccnl Enti lirici

Le parti sociali hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del Ccnl per i dipendenti delle Fondazioni Lirico Sinfoniche. Le principali novità dell’accordo riguardano: nuovi minimi retributivi, una tantum e welfare



In data 30 novembre 2023 tra Anfols, Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle fondazioni liriche.

Aumento retributivo e nuovi minimi

A decorrere da gennaio 2024 viene previsto un incremento retributivo pari al 4 per cento dei minimi tabellari del CCNL attualmente in vigore (in riferimento agli anni 2019/2021). Di seguito si propongono gli incrementi per ciascun livello, la cui erogazione potrà avvenire solo al termine delle procedure di contrattazione...