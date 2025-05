Ccnl Gas e acqua

Le parti sociali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl del settore gas-acqua

In data 8 maggio 2025 tra Utilitalia, Anfida, Proxigas, Assogas, FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILCEM UIL è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 30 settembre 2022 per il settore Gas – Acqua.

Decorrenza e durata

Il contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027.

Incremento retributivo complessivo (TEC)

L'accordo prevede un incremento retributivo complessivo per il triennio 2025 – 2027, con riferimento al parametro 143,53, così distribuito:

 euro 260,00 come incremento dei minimi contrattuali integrati (TEM);

 euro 15,00 sull'ammontare retributivo annuale di produttività (ARAP);

 euro 7,00 con riferimento al welfare contrattuale.

Incremento dei minimi (TEM)

Come già evidenziato l'ipotesi di accordo...