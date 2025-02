Le parti sociali hanno sottoscritto il Ccnl per i dipendenti delle istituzioni socio-sanitarie-assistenziali-educative aderenti all'Agidae. Previste novità per: minimi, premio di merito, indennità di trasferta, straordinari, preavviso, permessi per cariche sindacali, contratto a tempo determinato, lavoro supplementare e notturno, previdenza complementare