Ccnl Lavanderie e tintorie (Assosistema) - La scheda di sintesi

Con la stesura definitiva del Ccnl sono state apportate modifiche a: indennità di trasferta, straordinari, permessi, riduzione di orario, flessibilità di orario, contratto a tempo determinato e somministrazione
Sicurezza del lavoro e controllo dei dipendenti al tempo dell’intelligenza artificiale
A cura di Area Innovazione e AI –StanchiStudioLegale & Partners
Articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, il perché di una riforma ‘provider‑aware'
