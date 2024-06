Ccnl Metalmeccanici Confapi

Le parti sociali hanno siglato l’accordo per l’adeguamento di minimi contrattuali, indennità di trasferta e di reperibilità, dal 1° giugno 2024, sulla base dei valori dell’Ipca, per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti

In data 11 giugno 2024 tra Unionmeccanica Confapi, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil è stato sottoscritto il verbale di accordo per il Ccnl della piccola e media industria metalmeccanica Confapi. Le Parti, sulla base dell’importo relativo all’adeguamento Ipca comunicato dall’Istat in data 7 giugno 2024, determinano i nuovi importi in materia di adeguamento dei minimi contrattuali, indennità di trasferta e indennità di reperibilità.

Trattamento economico

Di seguito gli aumenti e i nuovi minimi tabellari in vigore dal 1° giugno...