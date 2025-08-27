ApprofondimentoContrattazione

Ccnl Metalmeccanici piccola industria Confimi - Retribuzione lorda, netta e costo del lavoro

N. 32

Guida al Lavoro

A seguito degli incrementi retributivi stabiliti, con decorrenza 1° giugno 2025, dal verbale di accordo del 14 luglio 2025, riportiamo la retribuzione contrattuale lorda, l'ammontare netto al dipendente e il costo per il datore di lavoro.

I dati utilizzati per la determinazione dei predetti valori sono i seguenti:

a) Retribuzione lorda 

- Minimi retributivi conglobati, elemento retributivo, elemento perequativo, indennità funzione quadro e 2 scatti di anzianità;

- numero mensilità considerate: 13;

- festività retribuite: 4 novembre;

- assenteismo: 2,5% malattia, 0,5 % maternità, 1% infortuni e 1% permessi (diversi da quelli contrattualmente previsti per la riduzione d'orario).

b) Retribuzione netta

- trattenute previdenziali...

