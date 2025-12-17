Ccnl Panificatori Federpanificatori - Retribuzione lorda, netta e costo del lavoro

A seguito degli incrementi retributivi stabiliti, con decorrenza 1° novembre 2025, dalla Circolare FIPPA del 27 novembre 2025, Prot. 49/P/2025, riportiamo la retribuzione contrattuale lorda, l'ammontare netto al dipendente e il costo per il datore di lavoro.
I dati utilizzati per la determinazione dei predetti valori sono i seguenti:
a) Retribuzione lorda
- Minimi retributivi, EDR, contingenza e 2 scatti di anzianità;
- numero mensilità considerate: 14;
- festività retribuite: 4 novembre;
- assenteismo: 2,5% malattia, 0,5 % maternità, 1% infortuni e 1% permessi (diversi da quelli contrattualmente previsti per la riduzione d'orario).
b) Retribuzione netta
- trattenute previdenziali: aliquota artigianato, 9,19%; aliquota commercio, 9,76%; aliquota...
