ApprofondimentoContrattazione

Ccnl Petrolio energia - Retribuzione lorda, netta e costo del lavoro

N. 33

Guida al Lavoro

A seguito degli incrementi retributivi stabiliti, con decorrenza 1° luglio 2025, dal Verbale di Accordo del 10.7.2025, riportiamo la retribuzione contrattuale lorda, l'ammontare netto al dipendente e il costo per il datore di lavoro.

I dati utilizzati per la determinazione dei predetti valori sono i seguenti:

a) Retribuzione lorda 

- Minimi retributivi conglobati, CREA, indennità funzione quadro e 2 scatti di anzianità;

- numero mensilità considerate: 14;

- festività retribuite: nessuna;

- assenteismo: 3% malattia, 3% infortuni e 0,5% permessi (diversi da quelli contrattualmente previsti per la riduzione d'orario).

b) Retribuzione netta

- trattenute previdenziali: 9,49% (aliquota industria con oltre 50 dipendenti) ...

Guida al Lavoro

Argomenti

Correlati

Contrattazione nazionale

Gli ultimi contenuti di Guida al Lavoro