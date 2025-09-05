Ccnl Petrolio energia - Retribuzione lorda, netta e costo del lavoro

A seguito degli incrementi retributivi stabiliti, con decorrenza 1° luglio 2025, dal Verbale di Accordo del 10.7.2025, riportiamo la retribuzione contrattuale lorda, l'ammontare netto al dipendente e il costo per il datore di lavoro.
I dati utilizzati per la determinazione dei predetti valori sono i seguenti:
a) Retribuzione lorda
- Minimi retributivi conglobati, CREA, indennità funzione quadro e 2 scatti di anzianità;
- numero mensilità considerate: 14;
- festività retribuite: nessuna;
- assenteismo: 3% malattia, 3% infortuni e 0,5% permessi (diversi da quelli contrattualmente previsti per la riduzione d'orario).
b) Retribuzione netta
- trattenute previdenziali: 9,49% (aliquota industria con oltre 50 dipendenti) ...
Correlati
Contrattazione nazionale