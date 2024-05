Ccnl Restauro beni culturali (Associazione Restauratori Italiani)

Le parti sociali hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del Ccnl per i dipendenti delle Imprese di Restauro Beni Culturali

In data 6 marzo 2024 tra ARI, Confederazione Italiana del Terziario, dei servizi della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Artigiana, Agricola, del Lavoro Professionale, delle Libere Professioni e del Lavoro Autonomo in Generale e Federazione Nazionale UGL Costruzioni – UGL è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese di restauro di beni culturali.

Decorrenza e durata

Il contratto decorre dal 6 marzo 2024 e scade il 5 marzo 2027.

Classificazione

Le Parti intervengono in materia di classificazione...