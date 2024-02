Ccnl Studi professionali - Confprofessioni (Consilp)

Le parti sociali hanno firmato il Ccnl per i lavoratori degli Studi Professionali e delle strutture che svolgono attività professionali. I principali istituti regolati dal contratto sono: minimi retributivi, una tantum, aspettativa, congedi per donne vittime di violenza di genere, contribuzione alla bilateralità di settore, lavoro a termine, maternità, periodo di prova, smart working, violenze e molestie



In data 16 febbraio 2024 tra Confprofessioni, Filcams-Cgil, Fisacat-Cisl e Uiltucs è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti degli studi professionali.

Durata

Il presente contratto ha validità per il triennio 2024-2026.

Contribuzione alla bilateralità di settore

Con decorrenza marzo 2024 il finanziamento di tutte le attività esercitate dagli enti bilaterali CADIPROF EBIPRO viene effettuato tramite un contributo mensile di euro 29,00 (di cui euro 2,00 a carico del lavoratore) da corrispondere per 12 mensilità...