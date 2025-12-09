Ccnl Telecomunicazioni - La scheda di sintesi

Contratti & contrattazione collettivaApprofondimento

Siglata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione. Previste novità per: minimi, una tantum, elemento di garanzia retributiva, straordinari, riduzione di orario, flessibilità d'orario contrattuale, passaggio a qualifica superiore, malattia, aspettative, prova, preavviso, contratto a tempo determinato, part time, somministrazione, previdenza integrativa e assistenza integrativa.

