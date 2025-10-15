ApprofondimentoContrattazione

Ccnl Trasporto a fune - Retribuzione lorda, netta e costo del lavoro

A seguito degli incrementi retributivi stabiliti, con decorrenza 1° ottobre 2025, dall'Ipotesi di accordo del 16.05.2025, riportiamo la retribuzione contrattuale lorda, l'ammontare netto al dipendente e il costo per il datore di lavoro.

I dati utilizzati per la determinazione dei predetti valori sono i seguenti:

a) Retribuzione lorda 

- Minimi retributivi, EDR, contingenza, indennità funzione quadro, elemento perequativo di garanzia e 2 scatti di anzianità;

- numero mensilità considerate: 14;

- festività retribuite: nessuna;

- assenteismo: 2,5% malattia, 0,5 % maternità, 1% infortuni e 1% permessi (diversi da quelli contrattualmente previsti per la riduzione d'orario).

b) Retribuzione netta

